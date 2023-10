Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 30.10. - 5.11.2023

Das aktuelle Wochenhoroskop für Jungfrau vom 30.10. bis 5.11.2023 warnt davor, dass Schuldgefühle die Liebe blockieren. Ein Blick in die Zukunft verrät aber, dass die Chancen auf eine glückliche Liebe, Gesundheit und Erfolg im Beruf in der neuen Horoskop Woche hervorragend sind. Es kommt darauf an, was Du daraus machst.