Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 6.5. bis 12.5.2024

Ein wenig mehr Achtsamkeit in Sachen Gesundheit ist nächste Horoskop -Woche für das Sternzeichen Jungfrau angesagt. Welche Tipps das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 6.5. bis 12.5.2024 noch bereithält und in welchem Lebensbereich die großen Veränderungen einziehen, erfährst Du hier.

Liebe und Partnerschaft

Mehr Lebensfreude hilft. Wenn man Dir entgegenkommt, dann solltest Du nicht zurückweichen. Deine Schuldgefühle blockieren Dich. Falle jetzt nicht auf jedes schöne Gesicht herein, das ein Abenteuer zu versprechen scheint. Schaue hinter die Fassade. Du liebäugelst mit anderen, obwohl Dein Partner oder Deine Partnerin Dir treu zur Seite steht. Es gibt jetzt schnell erhitzte Gemüter. Wenn Dein Schatz jetzt auf Macho macht, dann habe etwas Geduld, das legt sich wieder.

Gesundheit und Fitness

Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein. Du fühlst Dich stark und jeder Situation gewachsen. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Vermeide bzw. schütze Dich vor Zugluft, Du bist gesundheitlich anfällig. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine.

Beruf und Finanzen

Das Arbeitsklima ist prächtig und der Job macht so richtig Spaß. Zeitdruck und Planlosigkeit im Job sind keine gute Basis für die Erfolgsleiter. Als Vertreter des Zeichens Jungfrau solltest Du Dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Zeige Deinem Boss, wer Du bist und was Du kannst. Du findest die Reaktionen der Kollegen reichlich überzogen. Du hattest doch keine böse Absicht, leider wird das nicht so gesehen.