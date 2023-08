Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 7.8. bis 13.8.2023

In der neuen Horoskop Woche stört die Sternenkonstellation Deine innere Harmonie und lässt Deine Gefühle verrückt spielen. Die Tipps der Astrologen und Sternenkundler helfen Deinem Sternzeichen, in Liebe und Beruf einen klaren Kopf zu bewahren. Nutze d as aktuelle Wochenhoroskop für Jungfrau vom 7.8. bis 13.8.2023 als kosmische Lebenshilfe.

Liebe und Partnerschaft

Wer in festen Händen ist, sollte das Spiel mit dem Feuer nicht übertreiben. Partnerschaften können in einen Tiefgang geraten. Jetzt sind Feingefühl und Rücksichtnahme angesagt, um da wieder herauszukommen. Die Distanz, die Du in Deiner Beziehung jetzt hast, solltest Du nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an. Setze die richtigen Signale, dann hat das Leben als Single bald ein Ende.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du weiterhin ohne Rücksicht auf Deine Gesundheit lebst, kann das böse Folgen haben, lass Dich von einer Fachperson beraten. Körperlich solltest Du Dich unbedingt schonen. Geistig anspruchsvolle Arbeiten hingegen gelingen Dir sehr gut. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemandem an. Eine Saftkur würde Deinem Immunsystem guttun.

Beruf und Finanzen

Sei nicht zu impulsiv und überzeuge Dein Team davon, dass man zusammenhalten muss. Flexibel stellst Du Dich mal wieder auf neue Bedingungen ein. Deine Erfolgskurve weist Dir neue Wege. Zerrede nichts, sondern schreite zur Tat. Nur so kannst Du zeigen, was Du draufhast.