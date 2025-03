Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 31.3. bis 6.4.2025

Die nächste Horoskop -Woche verspricht eine wunderbare Zeit für alle Jungfrau-Geborenen zu werden. Dennoch fehlt es in manchen Lebensbereichen an Energie. Das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 31.3. bis 6.4.2025 bietet Dir eine astrologische Hilfestellung für die Hürden der kommenden Woche.

Liebe und Partnerschaft

Zum Thema Liebe werden einige Hürden in den Weg gelegt, die es zu umgehen gilt. Meide Menschen, die so gar nicht auf Deiner Wellenlänge liegen. Halte Dich etwas zurück, die Zeit arbeitet für Dich. Du bist so super gut drauf, lasse Dich jetzt in der Liebe richtig fallen. Deine Gedanken sind sprunghaft und ungeordnet. Ebenso auch Deine Äußerungen. Sei vorsichtig und überstürze nichts.

Gesundheit und Fitness

Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Lasse ruhig einmal die Seele baumeln. Lies ein gutes Buch. Kleine Zipperlein machen Dir das Leben schwer. Du solltest Dich daher mehr ablenken. Nimm Dir die Zeit für einen gründlichen Körpercheck.

Beruf und Finanzen

Du bist fit und belastbar und neigst dazu, Dich den Herausforderungen des Lebens zuzuwenden. Wichtige Angelegenheiten erwarten Dich. Deine Berufschancen könnten besser nicht sein. Selbst mit minimalem Aufwand fährst Du maximale Erfolge ein. Dein Einsatz ist ziemlich stimmungsabhängig, das macht Dich nicht beliebt.