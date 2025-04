Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 7.4. bis 13.4.2025

Läuft alles in Deinem Leben problemlos oder stehen Dir in der nächsten Horoskop-Woche einige Hindernisse im Weg? Die Sterne verraten Dir, worauf Du in Liebe, Gesundheit und Beruf achten solltest. Die kosmischen Ratschläge aus dem Wochenhoroskop für Jungfrau vom 7.4. bis 13.4.2025 helfen Dir, die richtigen Prioritäten zu setzen.