Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 2.6. bis 8.6.2025

Das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 2.6. bis 8.6.2025 liefert Dir einen astrologischen Blick in die Zukunft. Gestalte Dir die nächste Horoskop -Woche so schön wie möglich mit den Tipps für Dein Sternzeichen.

Liebe und Partnerschaft

Es ergibt sich so manche Möglichkeit zur Verbesserung Deiner Situation. Wenn Du Deine Fähigkeiten nicht überschätzt, erreichst Du viel. Du brauchst Gemütlichkeit und liebevolle Fürsorge. Signalisiere das Deinem Schatz! Ärger liegt fast schon greifbar in der Luft. Du musst reagieren und hast vermutlich keine Lust dazu. Es ist jetzt Zeit, Farbe zu bekennen. Wenn es zum Flirt kommt, bist Du nicht mehr zu bremsen.

Gesundheit und Fitness

Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr und Sport sowie im Beruf, es lauern Gefahren. Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Deine Abwehrkräfte lassen nach. Iss vitaminreicher und bewege Dich mehr. Ganz wichtig wäre auch eine seelische Tiefenentspannung.

Beruf und Finanzen

Flexibel stellst Du Dich mal wieder auf neue Bedingungen ein. Du hast mit herben Rückschlägen zu kämpfen. So richtig kommst Du noch nicht in Schwung und solltest Dich auf keinen Fall übernehmen. Neue Erkenntnisse hast Du mehr als genug gewonnen. Sie sind aber nur dann von großer Bedeutung, wenn Du auch Taten folgen lässt. Sei offen für Neues. Die Zeit eignet sich gut für eine Weiterbildung. Es macht Dir Spaß, Dich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten.