Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 23.6. bis 29.6.2025

Was ist jetzt für Dein Wohlbefinden wichtig? Und worauf solltest Du in der Liebe und im Beruf besonders achten? Die Antwort darauf erhalten im Sternzeichen Jungfrau Geborene im gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 23.6. bis 29.6.2025. Erfahre jetzt, was die Astrologie über die nächste Horoskop-Woche zu sagen hat.