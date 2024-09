Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 9.9. bis 15.9.2024

Deine nächste Horoskop -Woche : Du bist sicher gespannt, was die Sterne Dir zu Themen wie Liebe, Beruf, Gesundheit und Geld zu sagen haben und wie die Zukunft aussehen könnte – erfahre jetzt, was Dich im gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 9.9. bis 15.9.2024 erwartet.

Liebe und Partnerschaft

Mache Dir keine Sorgen, Dein Schatz denkt oft an Dich. Vielleicht bist Du auf der Suche nach dem großen Abenteuer in der Liebe und mancher Flirt lässt Dich dies hoffen. Denke daran, Liebe macht blind! Deine Gefühle stehen jetzt unter der Herrschaft Deines Verstandes. Manchmal bist Du über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst, erschrocken. Habe den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir nach Feierabend die wohlverdiente Erholung. Deine innere Einstellung ist entscheidend für Deine Genesung. Leichte Kreislaufschwankungen sind möglich. Relaxe bei einem soften Wellnessprogramm.

Beruf und Finanzen

Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, einfach aus dem Bauch heraus, befruchtende Impulse geben. Deine Kollegen bewundern Dich für diese Gabe. Du solltest Dich freuen, das Lob, das Du erhältst, steht Dir zu. Du hast ein Gespür für den Zeitgeist und weißt deshalb genau, was angesagt ist. Das ist wertvoll für alle, die sich in der Modebranche bewegen. Beherzige die nächsten drei Hinweise, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: Fit am Morgen, gemächlich mittags, sinnlich am Abend.