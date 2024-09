Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für September 2024

Es liegt in Deiner Hand, wie Du Dein Schicksal gestaltest. Ein Horoskop kann Dir wichtige Hinweise und Hilfestellungen aus dem Universum bieten. Wenn Du diese nutzt, lebst Du in Harmonie mit Deinem Umfeld. Wirf einen Blick in das Monatshoroskop für Jungfrau im September, um mehr herauszufinden.

Liebe und Partnerschaft

Du meinst vielleicht, es sei alles in Ordnung, doch Dein Partner oder Deine Partnerin sieht das nicht so. Du wirst von neuen Ideen und Eindrücken erfasst. Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten und wird stimuliert wie selten zuvor. Nur weil Du anders erscheinen willst, als Du wirklich bist, mobilisierst Du Deine ganzen Kräfte. Doch am Ende handelst Du Dir Probleme ein. Ein Liebesurlaub ist längst überfällig, mache Deinem Herzensmenschen diesen Vorschlag.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn es regnet, solltest Du nach draußen gehen, denn da tankst Du am intensivsten Kraft und kannst Dich am besten erholen. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt. Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus wieder auf. Schon bald startest Du wieder durch.

Beruf und Finanzen

Drängle nicht bei Deiner Karrierelaufbahn, Deine Zeit kommt erst später. Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein. Du reagierst ganz aus dem Gefühl heraus. Es wäre wichtig, auch den Verstand einzuschalten, denn die Stimmung kann ganz leicht umschlagen. Bleibe flexibel und vertraue dem einen oder anderen Glücksplaneten. Du entwickelst Dich auf jeden Fall in eine positive Richtung.