Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 20.1. bis 26.1.2025

Die Sternkunde verrät Dir, auf welche Gefühle Du in der nächsten Horoskop - Woche besonders achtgeben solltest. Egal ob in Liebesdingen, im Bereich der Finanzen oder der Gesundheit, das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 20.1. bis 26.1.2025 liefert Dir richtungsweisende Tipps und Ratschläge.

Liebe und Partnerschaft

Nur das, was man bereit ist zu geben, kann auch wieder zurückkommen. Wenn es in Deiner Beziehung nicht gut läuft, solltest Du Dich fragen, warum. Folge dem Menschen, der Dein Innerstes zum Glühen bringt. An Deinem Liebeshimmel befindet sich weit und breit kein Wölkchen.

Gesundheit und Fitness

Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst und was Du Deinem Körper sonst manchmal zumutest. Verändere etwas! Es ist Dein gutes Recht, Dich von allem zurückzuziehen und auszuspannen. Du hast mit einigen Wehwehchen zu kämpfen. Nichts ist von Dauer! Du verspürst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend.

Beruf und Finanzen

Du hast stets das Ganze im Blick und allerbeste Karten in Sachen Job. Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Du bist äußerst kreativ und solltest versuchen, dieses Talent mehr herauszuarbeiten. Monotone Arbeiten liegen Dir im Moment weniger. Die Launen Deiner Mitmenschen kommen Dir extrem in die Quere. Vertraue auf Deine Kraft, Du kannst trotzdem Deinen Einfluss geltend machen