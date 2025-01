Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 3.2. bis 9.2.2025

Was verspricht die nächste Horoskop -Woche für alle Jungfrau-Männer und Jungfrau-Frauen? Steht in den kommenden Tagen Erotik und Leidenschaft auf dem Plan oder warten langweilige Zeiten auf Dein Sternzeichen? Im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 3.2. bis 9.2.2025 schlägt das Schicksal ungewöhnliche Wege ein.

Liebe und Partnerschaft

Werde nicht übermütig, auch wenn jetzt alles so läuft, wie Du es Dir vorstellst. „Leben und leben lassen“ sollte Deine Devise sein. Noch hast Du Gelegenheit, Deine kreative Seite so richtig zu entfalten. Wenn Zwist in der Luft liegt, dann wird es wohl daran liegen, dass Du unleidlich bist. Dein Schatz wartet auf eine kleine Aufmerksamkeit, tue ihm diesen Gefallen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen. Kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung. Nimm Dir Zeit für Dich selber und verwöhne Dich. Du hast viel erreicht und kannst Dir durchaus eine Ruhepause gönnen. Du bist fit und belastbar und solltest diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit. Öfter mal die Sporttasche für das Fitnesscenter packen.

Beruf und Finanzen

Willst Du etwas verändern? Dann beherzige die alte chinesische Weisheit: Verlasse nie das alte Schiff, bevor das neue nicht fertig ist. Setze keine Daumenschrauben an, Du schneidest Dir damit ins eigene Fleisch. Bleibe gelassen, die große Ausdauer für Dein Ziel kommt noch. Beschäftige Dich nach Feierabend nicht auch noch mit Themen vom Arbeitsplatz.