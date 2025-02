Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 24.2. bis 2.3.2025

Erwartet Dich in der nächsten Horoskop -Woche Erfolg im Beruf und Glück in der Zukunft? Im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 24.2. bis 2.3.2025 bekommen alle Anhänger der Inspiration und Astrologie eine Portion kosmischer Tipps für die Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Deine Zurückhaltung wird von manchen als Stolz wahrgenommen. Du kannst aber ruhig den ersten Schritt tun, ohne etwas zu verlieren. Du schenkst und empfängst Gefühle der Geborgenheit und Zärtlichkeit. Dein Mitgefühl ist stark, und Du bist ein aufmerksamer Zuhörer. Mit Freude kannst Du Deine außergewöhnlichen Interessen verfolgen. Deine Emotionalität wird wieder konstruktiv und ausgeglichen. Du strebst nach Nähe und Gemeinsamkeit. Lerne, besser mit Kritik umzugehen – das wird Deine Beziehungen stärken.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Probleme mit dem Gewicht hast, ist es ratsam, Deinen Konsumdrang etwas zu bremsen. Körperlich geht es im Moment nicht so schnell voran wie in der Vergangenheit, aber das ist in Ordnung – andere Zeiten kommen auch wieder! Du reagierst oft schnell gereizt, was nur unnötig belastet. Dein Rücken ist ziemlich verspannt, was zu Kopfschmerzen führen kann. Achte darauf, Dich zu entspannen und Deine Muskulatur zu lockern.

Beruf und Finanzen

Du hast ein ausgezeichnetes Verhandlungsgeschick. Mit Kompromissbereitschaft kannst Du selbst Gegner zu Verbündeten machen. Gib Deinem Gegenüber eine faire Chance, sonst könnte er sich übergangen fühlen. Es ist an der Zeit, Deine Lebensziele zu überdenken und eine Kurskorrektur vorzunehmen. Du fühlst den Drang, etwas Sinnvolles zu tun und Klarheit zu schaffen – das wird Dich weiterbringen.