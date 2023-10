Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 2.10. bis 8.10.2023

Lies Dir das aktuelle Wochenhoroskop für Krebs vom 2.10. bis 8.10.2023 genau durch. Dann erfährst Du, was Dich in Zukunft erwartet und was Du in dieser Horoskop -Woche noch besser machen kannst, um ein unerfreuliches Schicksal abzuwenden.

Liebe und Partnerschaft

Eine gute Grundstimmung zwischen Dir und Deinem Partner oder Deiner Partnerin vermittelt Geborgenheit. Auch wenn es noch nicht ganz so den Anschein hat, kannst Du Dich doch langsam zurücklehnen und Dich vor allem auf Deinen Schatz verlassen. Sieh nicht so oft zurück. Frage Dich nicht immer, was hätte sein können. Nimm jeden Tag so an, wie er ist und werde etwas optimistischer.

Gesundheit und Fitness

Mehr Obst und Gemüse essen, das wirkt sich vorteilhaft auf die Gesundheit aus. Ein kleiner Durchhänger wird ganz schnell verkraftet, auch wenn Dir Deine Nerven mal wieder einen Streich spielen. Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht.

Beruf und Finanzen

Erfülle Deine Aufgaben gründlich oder gar nicht. Du hast nur Dein Ziel im Kopf, dass Du alles um Dich herum vergisst. Du bist jetzt eher ruhig und gelassen, passe aber auf, dass Du nicht nachlässig und leichtsinnig handelst. Bleibe wachsam! Du brauchst ein wenig mehr Ruhe, um etwas Abstand vom Job zu bekommen. Es ist die ideale Zeit für Kultur-Events und gediegene Geselligkeiten.