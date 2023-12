Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 11.12. bis 17.12.2023

Können Krebs-Männer und Krebs-Frauen in der neuen Horoskop Woche auf viele Liebesmomente hoffen und sich im Beruf über Erfolg freuen? Wie es in diesen Bereichen und um die Gesundheit steht, erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Krebs vom 11.12. bis 17.12.2023.

Liebe und Partnerschaft

Wo sind Deine Bedenken? Du hast doch einen treu sorgenden Menschen an Deiner Seite! Wenn Du jetzt zu viel Wert auf Äußeres und auf die Meinung Anderer legst, schränkst Du Dich selbst unnötig ein. Du brauchst eine freie Entfaltung. Für Singles ist jetzt ein neues Glück möglich. Genieße eine besinnliche Zeit, ohne dass Du melancholisch wirst. Positive Gedanken helfen und bringen Erleichterung.

Gesundheit und Fitness

Du stellst Dich immer wieder unter enormen Leistungsdruck. Denke an Deine Gesundheit und gönne Dir ab und zu Ruhe und Entspannung. Schlucke nicht immer alles runter, sage, was Sache ist. Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele.

Beruf und Finanzen

Nicht nur Beruf und Erfolg sind wichtig. Auch Du bist es. Denke einmal nur an Dich und erfülle Dir einen kleinen Wunsch. Die laufenden Unternehmungen machen Dir schwer zu schaffen. Du stellst hohe Ansprüche und zeigst einen unbeirrbaren Blick für Qualität. Selbstverwirklichung ist jetzt Dein oberstes Ziel im Beruf.