Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 11.9. bis 17.9.2023

Schritt für Schritt schaffst Du es in der aktuellen Horoskop -Woche erfolgreicher zu werden und seelischen Kummer hinter Dir zu lassen. Glaube an Dich und lasse Dich vom kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 11.9. bis 17.9.2023 und den astrologischen Botschaften inspirieren.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz hofft auf Deine Unterstützung, höre ihm also gut zu. Es zieht Dich in die Stille, in die Natur - aber nicht alleine! Ein falsches Wort und schon entzündet sich der Funke. Sage Deinem Gegenüber doch einfach, was Dich in Deinem Innersten bewegt.

Gesundheit und Fitness

Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Gönne Dir einen Frischekick, das macht locker und Du bist gut gelaunt. Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir. Du solltest Deine Körperabwehr stärken.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Fragen hast, sprich mit einem Kollegen, der mit dem Thema vertraut ist. Es nervt Dich, wenn sich Mitarbeiter immer wieder mit schlauen Erklärungen herausreden. Du spürst sehr stark die unterschwelligen Vorgänge und Tendenzen in Deinem Umfeld. Das ist sehr von Vorteil für Planungen und Entwicklungen. Wenn Du andere durch Argumente überzeugen willst, ist nun der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Verhandle und führe Gespräche.