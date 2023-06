Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 12.6. - 18.6.2023

Im aktuellen Wochenhoroskop für Krebs vom 12.6. bis 18.6.2023 stehen die Zeichen auf Sport und gesunde Ernährung. Denke gut darüber nach, bevor Du Dich in der neuen Horoskop Woche blind in große Veränderungen stürzt.

Liebe und Partnerschaft

Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein. Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind. Trödeln ist jetzt nicht angebracht, denn es könnte sonst eine Chance an Dir vorbeigehen und dann wäre das Bedauern groß. Wenn Du in Deiner Beziehung unzufrieden bist, könnte das auch an Dir liegen. Verwöhne den Mittelpunkt Deines Herzens mit einer kleinen Überraschung: Da kommt Freude auf beiden Seiten auf.

Gesundheit und Fitness

Gib Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze! Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich. Körper und Seele brauchen stressfreie Zonen - sorge für Entlastung.

Beruf und Finanzen

Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ. Du musst nicht alles selbst können, solltest aber wissen, wo Du Hilfe bekommst. Wenn Du andere durch Argumente überzeugen willst, ist nun der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Verhandle und führe Gespräche. Du signalisierst Interesse an echtem Zusammenspiel mit den Dir wichtigen Menschen. Somit bist Du im Team am besten aufgehoben.