Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 4.9. - 10.9.2023

In der aktuellen Horoskop Woche heißt es laut der Astrologie, eine gute Balance zwischen Aktivität und Ruhe zu finden, um Seele und Körper in Einklang zu bringen. Mehr weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 4.9. - 10.9.2023.

Liebe und Partnerschaft

Liebesblitze treffen Dich und bringen Dich ganz schön aus dem Gleichgewicht. Wenn Du auf Partnersuche bist, solltest Du einfach einmal den ersten Schritt machen und Deine Verführungskünste einsetzen. Wer wagt, gewinnt. Die Chancen stehen gut.

Gesundheit und Fitness

Bei einem guten Tröpfchen und klugen Gesprächen entspannst Du richtig. Du bist gut gelaunt, nutze die Feierabende für ein umfangreiches Fitnessprogramm. Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst.

Beruf und Finanzen

Du leidest an Unlust und Bequemlichkeit oder Du hast ein Übermaß an Energie zur Verfügung. Dieses Wechselbad der Gefühle ist anstrengend. Es wäre nicht gut, jetzt Entscheidungen unter Druck zu fällen oder Studien, Verhandlungen und Geschäfte zu beginnen. Warte ab, denn Du fühlst Dich vielleicht gerade nicht in Höchstform. Du solltest deshalb Stress und Hektik auf ein Minimum reduzieren. Du gehst jetzt alle neuen Vorhaben mit einer großen Portion Idealismus an. Daraus ergibt sich momentan ein sehr großer Anspruch an die eigene Leistung.