Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 8.4. bis 14.4.2024

In der neuen Horoskop Woche sollten Krebs-Frauen und -Männer ein bisschen mehr Schwung in ihr Leben bringen. Sport hilft der Gesundheit auf die Sprünge. Dann kann es auch in der Beziehung wieder kräftig prickeln. Was die Sterne sonst noch für Überraschungen bereithalten, erfährst Du hier im aktuellen Wochenhoroskop für Krebs vom 8.4. bis 14.4.2024.