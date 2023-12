Jahreshoroskop 2024 Krebs: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

Jahreshoroskop 2024 fürs ⭐Sternzeichen Krebs | Der Blick in die Zukunft für Mann + Frau. Alles zu Liebe, Gesundheit, Erfolg, Glück & Finanzen | TAG24.

Krebs: 22. Juni bis 22. Juli Es gibt einige Situationen, wo ein kühler Kopf bewahrt werden muss. Doch insgesamt sieht das Jahr 2024 laut Jahreshoroskop für Krebs-Geborene, das unter dem Zeichen des Herrscherplaneten Sonne steht, sehr vielversprechend aus. Insbesondere die Liebe scheint bei diesem Sternzeichen unter einem guten Stern zu stehen. Was die Konstellation der Himmelskörper über weitere Lebensbereiche, Herausforderungen und Veränderungen voraussagt, verrät Dir nun das Horoskop.

Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Krebs im Astro-Jahr 2024. © Midjourney/TAG24, CB

Horoskop Krebs 2024 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2024 für Krebs-Frauen? Sie wünscht sich Ruhe und Zärtlichkeit in der Zweisamkeit. Dabei ist etwas Geduld gefragt. Im Frühjahr erkennt sie, dass sie den Richtigen an ihrer Seite hat. Der Juni sorgt für ein Liebeshoch, für einen Rausch der Gefühle. Im Herbst öffnen sich erneut die Liebespforten. Singles sollten ihre Zurückhaltung ablegen, dann erwarten sie erotische Momente. Uranus gibt ihr außerdem Power und Schwung. Im Februar und März zeigen sich bereits die ersten Resultate. Sie will sich durchsetzen, ihre Ziele erreichen - und das wird ihr auch gelingen. Ein Quäntchen Glück begleitet sie im ersten Halbjahr. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Der Herbst hält tolle berufliche Chancen bereit. Wie wird 2024 für Krebs-Männer? Zu Beginn des Jahres fühlt er sich noch unsicher. Schon bald genießt er kurze Affären, die voller Romantik sind. Er wirkt auf sein Gegenüber interessant, aber auch unnahbar. Von März bis Mai kündigt sich eine längere Romanze an. Ein herrlicher Liebessommer voller Lust und Leidenschaft steht vor der Tür. Selbst im Oktober erwarten ihn noch heiße Tage. Er sollte nicht gleich alles auf eine Karte setzen, sondern wohlüberlegt an Aufgaben herangehen. Das Glück ist stets auf seiner Seite. Verträge lassen sich im März schnell unter Dach und Fach bringen. Auch in den Sommermonaten kann er weiterhin an seiner Karriere feilen. Die kleine Flaute im Herbst steckt er gut weg und schließt das Jahr erfolgreich ab.

Krebs-Frau: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Ein erfolgreiches Jahr steht vor der Tür - Mut und Einsatz sind gefragt. Ein magischer Zauber hält diese etwas zurückhaltende Dame das ganze Jahr über umfangen. Saturn fordert sie auf, ihren ganzen Mut zusammenzunehmen und zu zeigen, was wirklich in ihr steckt. Neue Impulse öffnen Türen. Die Sonne als Jahresregentin gibt ihr Power. Das macht Lust auf mehr - da werden einige überrascht zurückschrecken. Zarte Liebesbande verschönern den März und April. In den Sommermonaten lassen sich ganz persönliche Ziele verfolgen und auch erreichen, selbst wenn es im Herbst etwas stagniert. Es erwartet sie ein erfolgreiches, zufriedenes Jahr, das einige positive Überraschungen für die Romantikerin bereithält.

Astro-Jahresbarometer für die Krebs-Frau

Du bist Krebs-Frau? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Krebs-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Sie wirkt ein wenig undurchsichtig, sucht Ruhe und Zärtlichkeit und sehnt sich nach dem richtigen Partner. Die Chancen stehen gut, wenn sie die notwendige Geduld mitbringt. Konflikte lassen nach, Unstimmigkeiten klären sich. Im März und April wird sie erkennen, dass sie den Richtigen an ihrer Seite hat. Im Juni sorgt ein wahres Liebeshoch für einen Rausch der Gefühle. Auch im Herbst öffnen sich noch mal die Pforten der Liebe. Jetzt gilt es für Singles, die Zurückhaltung abzulegen und zuzugreifen. Mars verspricht erotische Momente, die sich am Ende festigen können. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Die Chancen stehen gut. Erfolg und Finanzen Uranus gibt Power und Schwung. Im Februar und März zeigen sich bereits die ersten Resultate. Sie will sich durchsetzen, ihre Ziele erreichen - und das wird ihr auch gelingen. Jupiter sorgt gleichzeitig für das Quäntchen Glück, vor allen Dingen im ersten halben Jahr. Jetzt sollte sie unbedingt die Weichen für die Zukunft stellen, aber nicht leichtsinnig werden. Ihre Finanzen sollte sie immer gut im Auge behalten. Saturn fordert auf, Verantwortung zu übernehmen, aber auch etwas zu wagen. Beruflich sind besonders im Herbst Veränderungen möglich. Das Jahr kann sich sehen lassen, wenn sie aus der Defensive herausgeht. Gesundheit und Fitness Ende März sitzt ihr Mars im Nacken und fordert sie auf, sich sportlich ausgiebig zu betätigen, aber nicht nur vorübergehend. Sie sollte den inneren Schweinehund dauerhaft überwinden. Denn die Regelmäßigkeit macht es aus. Das wird sie in den Sommermonaten erkennen. Jetzt keine Müdigkeit aufkommen lassen! Denn Entspannung ist angesagt im Juni, da kann sie mit Venus so richtig genießen. Die Urlaubszeit lockt mit Reisen. Abenteuer könnten aber auch ungemütlich werden. Ein herrliches Verwöhnprogramm kann den Oktober versüßen. Man fühlt sich gut, bekommt Lust auf mehr. Nun kann sie ihre Ausdauer steigern und viel für sich tun.

Stärken und Schwächen der Krebs-Frau

Eine große Romantikerin, die auch schnell mal etwas ungemütlich werden kann. Ihr Einfühlungsvermögen ermöglicht es ihr, andere in ihrem Kummer zu trösten, Streit zu schlichten, zu hegen und zu pflegen. Ihr eigener Wunsch nach seelischer Geborgenheit gibt ihr das nötige Verständnis für die Sehnsüchte und Seelenschmerzen anderer. Es kann ihr sehr häufig passieren, dass sie auf Freundlichkeiten anderer hereinfällt und für deren Zwecke ausgenutzt wird. Gebraucht zu werden, ist für diese hochsensible Dame so wichtig wie die Luft zum Atmen. Es ist für sie oft der größte Lebensinhalt. In vielen Fällen ist dieses Kümmern aber lediglich die Angst vor dem Alleinsein. Kritik fasst sie nicht immer gut auf. Was sie stark macht: Hilfsbereit, sozial und mütterlich ist sie zu jeder Zeit bereit, andere zu beschützen. Dabei zeigt sie tiefes Verständnis für die Belange der Seelen anderer Menschen. Kinder prägen ihr Leben. Meist handelt sie instinktsicher aus unbewussten Impulsen heraus. Wenn es darauf ankommt, dann entwickelt sie eine enorme Zähigkeit und Ausdauer. Sie ist zu tiefen Gefühlen fähig und wenn sie liebt, dann tut sie das aus vollem Herzen. Sie ist eine sehr empathische Person, die über ein starkes Kraftfeld verfügt, mit dem sie Hilfesuchende aufladen kann. Menschlichkeit spielt für sie eine sehr große Rolle und bringt ihr immer wieder die Sympathien anderer ein. Was sie schwach macht: Solange ihre gefühlsmäßigen Schwingungen im Einklang sind, spürt man ihre strahlende Wärme. Das ändert sich schnell, wenn sich ihr Schwierigkeiten oder Hindernisse in den Weg stellen. Dann kann es passieren, dass sie sich von jetzt auf gleich total verändert und nichts mehr mit einem zu tun haben will. Dadurch wirkt sie auch auf viele Menschen feige und undurchschaubar. Dieses Wechselbad der Gefühle wiederholt sich in regelmäßigen Abständen und ist für ihr Umfeld oft sehr anstrengend. Extrem gesellig ist sie außerdem nicht. Die wenigen Freunde und vor allem auch die Familienmitglieder werden mit einer eigensinnigen Selbstverständlichkeit zum Teil stark von ihr vereinnahmt.

Fazit: Die weiche Seele der Krebs-Frau wird im Sonnenjahr sowohl für Stunden der Wonne und Glückseligkeit sorgen als auch zu ihrem Nachteil sein, wenn sie zu naiv oder launisch daherkommt. Die Kraft des Herrscherplaneten geben ihr aber die nötige Energie, sich weiterzuentwickeln und aufkommende Hürden zu meistern - es erwartet sie ein vielversprechendes Jahr.



Krebs-Mann: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Auf zu neuen Ufern, ohne Wenn und Aber - das Glück ist ihm dabei hold. Neue Ideen machen ihn interessant. In diesem Jahr kann er einiges wagen. Er macht sich endlich auf zu neuen Ufern. Sein Typ ist gefragt, das Liebesbarometer steigt. Beruflich und geschäftlich geht es aufwärts, wenn auch zu Jahresbeginn etwas schleppend. Aber bereits im März erkennt er, dass er auf dem richtigen Weg ist. Dann sollte er sich nicht aufhalten lassen. Denn im ersten halben Jahr tut er sich noch etwas schwer, obwohl ihm das Glück immer wieder hold ist. Kuschelig und romantisch wird es im Juni. Er bekommt das Gefühl, unwiderstehlich zu sein. Es wird ein Powerjahr mit vielen Möglichkeiten. Diese sollte er auf allen Ebenen nutzen.

Du bist Krebs-Mann? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Krebs-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Ganz besondere Emotionen begleiten ihn. Zu Beginn des Jahres fühlt er sich noch unsicher. Doch schon bald genießt er kurze Affären, die voller Romantik sind. Manchmal wirkt er durch Neptun etwas undurchsichtig. Das macht ihn interessant, aber auch unnahbar. Mitte März ist er sehr empfänglich für eine längere Liebelei. Singles können sich im Wonnemonat Mai bis über beide Ohren verknallen. Ein herrlicher Liebessommer steht vor der Tür. Venus ist an seiner Seite. Das bedeutet Liebe, Lust und Leidenschaft pur. Wenn er jetzt die Chancen nicht nutzt, dann ist ihm nicht zu helfen. Selbst im Oktober erwarten ihn noch heiße, sinnliche Tage. Erfolg und Finanzen Er sollte nicht gleich alles auf eine Karte setzen, sondern wohlüberlegt an Aufgaben herangehen. Er hat in diesem Jahr immer wieder das Glück auf seiner Seite. Das verführt dazu, leichtsinnig zu werden. Verträge lassen sich im März unter Dach und Fach bringen. Mit Jupiter kann er im ersten Halbjahr einiges auf die Beine stellen. Auch in den Sommermonaten bekommt er immer wieder Möglichkeiten, an seiner Karriere zu feilen. Unnachgiebig sollte er am Ball bleiben. Es lohnt sich. Dafür ist im Herbst mit einer kleinen Flaute zu rechnen. Die steckt er gut weg. Wenn er die Übersicht nicht verliert, schließt er das Jahr erfolgreich ab. Gesundheit und Fitness Er muss raus aus der Komfortzone. Körper, Geist und Seele wollen gefordert werden - und das nicht nur ab und zu. Saturn animiert ihn, seinen Lebensstil zu überdenken und umzustrukturieren. Fitnesspläne können ihm helfen, eine Routine in den Alltag zu integrieren. Damit sollte er bereits ab März beginnen. Im April und Mai zieht es ihn nach draußen in die Natur, um Selbstfürsorge zu betreiben. Dort findet er auch seine Erfüllung. Baden im Sommer und Wandern im Herbst stehen auf dem Plan. Das hält ihn fit und macht ihn zufrieden. In den Wintermonaten kann es von Vorteil sein, wenn er sich einen gesunden Speiseplan zusammenstellt.

Stärken und Schwächen des Krebs-Manns

Er ist hilfsbereit und großzügig - wandelt aber ganz schnell seine Gesinnung. Launisch wie der Mond, dem die Herrschaft über das Krebszeichen zukommt, sind auch die Gefühle dieses Mannes. Hat man sich eben noch bemuttert gefühlt oder vielleicht sogar bevormundet, sieht man sich im nächsten Moment schon einem hilflosen, schutzbedürftigen Kind gegenüber, das sich nichts sehnlicher wünscht, als dass es umsorgt wird. Er verfügt über ein großes kreatives Potenzial. Gelingt es ihm, dies zum Ausdruck zu bringen, wird das zu einer nie versiegenden Quelle schöpferischer Inspiration. Als ausgesprochener Familienmensch fühlt er sich in seinen vier Wänden pudelwohl und pflegt selbst im Erwachsenenalter zum Elternhaus noch eine enge Verbindung. Was ihn stark macht: Feinfühligkeit, Anmut und Fantasie prägen sein Wesen. Mit seinen feinen Antennen erkennt er genau, wo seine Person gefragt ist und wann er sich zurückziehen sollte. Seine enorme Anpassungsfähigkeit kennt keine Grenzen. Er ist hilfsbereit, großzügig und gefühlvoll. Er kann ein wunderbarer Ratgeber sein, der Verständnis für alle menschlichen Schwächen zeigt. Er liebt es, andere zu umsorgen. Seine Sanftmut macht ihn zu einem hervorragenden Vater. Die Verbindung zur Mutter hat für ihn einen hohen Stellenwert. Er entwickelt bei Gefahr für seine Liebsten einen besonderen Beschützerinstinkt. Sein Umfeld profitiert von seiner Hilfsbereitschaft. Bei ihm findet man Ruhe und Geborgenheit. Was ihn schwach macht: Er ist von dem Gefühl abhängig, angekommen zu sein. Als ewiges Kind fürchtet er die Dunkelheit und Einsamkeit, er ist ständig auf der Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit. Aber auch zu viel Nähe bekommt ihm nicht. Wenn ihm der Rummel zu groß wird oder er mit sich selbst nicht klarkommt, kann er ganz schnell schroff und abweisend werden. Das alles macht ihn traurig, einsam und manchmal sogar verbittert. Oft drängen sich ihm perfektionistische Gedanken auf. Ohne Streicheleinheiten kann er kaum existieren. Auf Meinungsverschiedenheiten reagiert er mit tagelangem Rückzug in sein Schneckenhaus.