Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 8.7. bis 14.7.2024

Nutze jetzt das kostenlose Wochenhoroskop vom 8.7. bis 14.7.2024 für das Sternzeichen Krebs: Die Sterne fordern Dich nächste Horoskop -Woche besonders heraus. Lasse Dich nicht entmutigen und wachse an Deinem Schicksal. Du willst wissen, was Dich in Zukunft erwartet? Dann lies jetzt Dein kostenloses Horoskop.

Liebe und Partnerschaft

In Deinem Gefühlsleben ist die Luft raus, also sorge für frischen Wind. Endlich erhältst Du den richtigen Durchblick. Lege ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag und falle nicht mit der Tür ins Haus. Einige schwierige Hindernisse sind genommen. Gönne Dir Ruhe und Erholung und verbringe einige freie Tage an einem ruhigen Ort. Du solltest darauf achten, dass Du im Überschwang der Gefühle keine Versprechungen machst, die sich später als nicht haltbar herausstellen.

Gesundheit und Fitness

Mal auf mal ab, überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Bewegung steigert das Wohlbefinden. Aber führe alles mit Maß und Ziel aus, sonst schadest Du Dir nur. Wenn Deine Kräfte schwinden, dann ist das ein Zeichen, dass Du Dich kopflos verausgabst. Empfindliche Körperstellen solltest Du je nach Witterung gut schützen.

Beruf und Finanzen

Du solltest das fortführen, was Du vor längerer Zeit begonnen hast. Die Kraft und das Wissen hast Du, also tue es! Das ist klug, Du gibst nicht auf, ehe Du andere nicht für Dich gewonnen hast. Lasse Dich wegen kleiner Startschwierigkeiten nicht entmutigen. Geld ist nicht alles. Wenn Du jetzt vor einer wichtigen Entscheidung stehst, überprüfe, ob Dir das berufliche Angebot auch wirklich zusagt.