Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Die nächste Horoskop -Woche klingt laut der Astrologen vielversprechend, besonders im Liebesleben. Deine Stimmung ist in den meisten Lebensbereichen wunderbar, auch wenn Du beispielsweise in Deinem Berufsleben einige Aufgaben zu erledigen hast. Was Du für eine harmonische Zukunft tun kannst, verrät Dir das Wochenhoroskop für Krebs vom 27.10. bis 2.11.2025.

Liebe und Partnerschaft

Nur wer intelligent ist, törnt Dich erotisch an. Das kann es doch wohl nicht gewesen sein! Für Deinen Lieblingsmenschen bist Du zwar widersprüchlich, aber auch extrem reizvoll. Brisante und aufregende Liebesfunken sprühen besonders bei Singles. Fröhlichkeit, flirten und lachen! Ein wundervoller Auftakt für eine Liebesreise.

Gesundheit und Fitness

Deine Durchblutung kann Probleme machen, meide Alkohol! Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Setze Dich nicht unter Erfolgszwang, Dein Rücken könnte empfindlich reagieren. Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen, treibe mehr Sport!

Beruf und Finanzen

Du zeigst Dich redegewandt und geschäftstüchtig. Man schätzt diese Fähigkeiten. Du brauchst einen toleranten Vertrauten, der Dich unterstützt, aber auch versteht. Jemand versucht schon lange, Dich auszubremsen! Du setzt Dich erfolgreich durch. Empfindsame Schöngeister haben derzeit beruflich schlechte Karten.