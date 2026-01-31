Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

Die Sterne fordern Krebs-Frau und Krebs-Mann in der nächsten Horoskop -Woche dazu auf, Ruhe zu bewahren. Wer zu schnell und ohne Plan losstürmt, wird das Ziel verfehlen. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 2.2. bis 8.2.2026 erfährst Du, wie Du Deine Energie am besten einteilst.

Liebe und Partnerschaft

Du bist zu einem Flirt aufgelegt. Im Moment kannst Du einigen ziemlich den Kopf verdrehen. Genieße gemeinsame Stunden mit Deinem Liebling! In Deiner Partnerschaft herrscht große Unruhe, aber schon bald wirst Du klarer sehen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Lasse ruhig einmal die Seele baumeln. Lies ein gutes Buch. Jetzt muss die Entspannung an erster Stelle stehen, sonst übernimmst Du Dich. Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nutzen kann. Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf.

Beruf und Finanzen

Du wirst im Geschäftsleben jetzt unter Druck gesetzt, versuche zu pokern! Es hilft kein Zeitdruck und kein Stress, wenn Du eine Arbeit perfekt beenden willst. Bleibe Deinen guten Vorsätzen treu und achte darauf, dass Du weiterhin aktiv bist. Der Erfolg zeigt ganz schnell, dass Du richtig handelst. Denke nicht immer gleich, die ganze Welt sei gegen Dich, wenn Dir nicht alles auf Anhieb so gelingt, wie Du willst.