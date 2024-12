Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

In der Adventszeit steht die Liebe im Vordergrund. Das aktuelle Wochenhoroskop für Löwe vom 16.12. bis 22.12.2024 fordert Frauen und Männer dieses Sternzeichens dazu auf, etwas zur Ruhe zu kommen. Lasse Dich von den Sternen inspirieren, die Welt in der neuen Horoskop -Woche schöner und harmonischer zu machen.

Liebe und Partnerschaft

An Deinem Liebeshimmel befindet sich weit und breit kein Wölkchen. Harmonie in der Partnerschaft gibt Dir Kraft für neue Taten. Deine Hoffnungen werden erfüllt, vergiss Deine traurigen Gedanken. Organisiere Deinen Ablauf, dass mehr Zeit für das Liebesglück bleibt.

Gesundheit und Fitness

Du musst Deine Nieren besser warmhalten! Übertreibe es nicht mit Deiner ungesunden Ernährung! Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Trinke jeden Tag genügend Wasser.

Beruf und Finanzen

Habe den Mut, beruflich auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen. Du bist zu hektisch. Lege beruflich mehr Gelassenheit an den Tag und unternehme in Deiner Freizeit mehr mit Deinen Freunden und Kollegen. Du solltest auf jeden Fall Deine Impulse mäßigen und kontrollieren. Aufgepasst, jetzt den richtigen Grundstein für den Aufstieg legen. Deine Einflüsse waren selten so gut wie momentan. Man rechnet mit Deinem Wissen.