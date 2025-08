Wochenhoroskop Löwe: So wird diese Woche vom 4.8. bis 10.8.2025

Ein Löwe mag ein starkes Herz haben, aber auch das kann einsam sein. Sieh positiv in die Zukunft, denn in dieser Horoskop-Woche deuten die Sterne auf Liebe und Erfolg. Welche Wendungen Dein Schicksal nehmen kann und wie Du am besten darauf reagierst, erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Löwe vom 4.8. bis 10.8.2025.