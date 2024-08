Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 19.8. bis 25.8.2024

Laut Horoskop lohnt es sich für Menschen vom Sternzeichen Löwe in der aktuellen Horoskop Woche mutig zu sein und den eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Was Du sonst noch beachten solltest, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 19.8. bis 25.8.2024.

Liebe und Partnerschaft

Bleibe jetzt am Ball, es erwartet Dich eine Liebesbelohnung. Die Zukunft bringt bei Dir Entspannung auf allen Ebenen. Du wirst von der Liebe des Partners oder der Partnerin beflügelt und blickst optimistisch vorwärts. Emotion, Zärtlichkeit und Hingabe, das ist es, was Dein Schatz sehr an Dir schätzt. Nimm Dir jetzt Zeit und lebe diese schönen Gefühle. Setze Dich mit Deinem Herzensmensch zusammen und rede über die Schwachpunkte in Deinem Liebesleben. Das macht ihn hellhörig.

Gesundheit und Fitness

Mal überdreht, mal schlapp. Haushalte besser mit Deinen Energien. Du bist optimistisch. Deine geistigen sowie seelischen Kräfte sind auf dem Höhepunkt. Aber Deine körperliche Gesundheit scheint etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen. Jeden Tag ein Stück zu Fuß gehen wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Sehr motiviert und diszipliniert bist Du in der nächsten Zeit auf Erfolg getrimmt. Dein sicherer Instinkt kann Dich jetzt beruflich ganz schön weit bringen. Bleibe bei der Einschätzung Deiner Fähigkeiten und der gestellten Aufgaben realistisch, sonst erhältst Du ein falsches Gesamtbild. Du musst Aufmerksamkeit erzeugen und Dich wichtig machen. Wenn Du im Hintergrund bleibst, werden Deine Fähigkeiten nicht erkannt.