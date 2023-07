Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 24.7. bis 30.7.2023

Einige Herausforderungen in der Liebe und Gesundheit sowie im Beruf erwarten Löwe-Mann und Löwe-Frau in der aktuellen Horoskop Woche. Bereite Dich vor und nutze die kosmischen Ratschläge aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 24.7. bis 30.7.2023, um das Beste aus der Woche zu machen.

Liebe und Partnerschaft

Nur wenn Du ehrliches Interesse an Deinem Schatz hast, wird er das spüren. Es hat Dich ganz gewaltig erwischt, Du bist total verliebt! Man sucht Deine Nähe und das gefällt Dir sehr gut. Lasse es zu und genieße den Augenblick einer innigen Einheit. Lasse Dich nicht von einem Schmeichler um den Finger wickeln.

Gesundheit und Fitness

Deine Vitalität ist betroffen und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem, iss viele Vitamine. Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren. Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen?" Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander.

Beruf und Finanzen

Die Durchsetzung Deiner beruflichen Vorstellungen wird wesentlich davon abhängen, ob Du Deine Ideen mit Entschiedenheit vertrittst. So pflichtbewusst und konzentriert warst Du schon lange nicht mehr. Trotzdem will Dir manches nicht so recht gelingen. Jeder Termin gestaltet sich schwieriger als ursprünglich geplant. Da braucht man schon gute Nerven. Große Pläne und Vorstellungen machen Dich unruhig. Vermutlich wirst Du um die Führung kämpfen, aber auch mit einem kleinen Erfolg zufrieden sein.