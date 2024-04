Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 29.4. bis 5.5.2024

Freiheit, Vertrauen und Geduld sind in der Liebe genauso wichtig wie Zusammenhalt. Für mehr Harmonie in Liebesdingen lohnt es sich, auch mal richtig von Herzen zu lachen. Ob es im Beruf angebracht ist, neue Wege einzuschlagen, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für das Sternzeichen Löwe vom 29.4. bis 5.5.2024. Nutze das Horoskop für die aktuelle Woche als Inspiration für die Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Im Moment zweifelst Du stark an Dir. Bestehe auf klare Verhältnisse und scheue Dich nicht vor einer Aussprache. Vielleicht fühlst Du Dich jetzt aggressiv und bist den Tränen nahe, oder Du kannst Dich selbst nicht leiden, halb so schlimm, das vergeht wieder. Liebe macht bekanntlich blind. Wenn man sich verliebt, muss man aufpassen, dass man die Eigenständigkeit bewahrt. Prüfe, wie das bei Dir aussieht. Die derzeitigen Spannungen werden durch positive Einflüsse gemildert. Lasse Dich verwöhnen und halte nicht an alten Dingen fest.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele brauchen mehr Ruhe und Ausgleich. Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden.

Beruf und Finanzen

Wenn Du in einer Sackgasse steckst, so ist das nicht die Schuld anderer. Trotzdem Kopf hoch: Denke positiv und nutze Deine vielen Chancen! Du weißt genau, welche Register Du ziehen musst, um Dein Ziel zu erreichen. Es steht Dir beruflich eine chancenreiche Zeit bevor. Nutze das für Dich. Unbedingt prüfen, ob Deine Vorhaben auch realisierbar sind.