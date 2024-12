Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 9.12. bis 15.12.2024

Ob es in der aktuellen Horoskop -Woche ein heißes Liebesabenteuer oder eine Flaute gibt, erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 9.12. bis 15.12.2024 . Sei gespannt auf die kosmischen Hinweise und nutze sie für ein glücklicheres Leben.

Liebe und Partnerschaft

Auf Deinen Humor fahren gerade alle ab – jemand ganz besonders. Versuche, eine ausgewogene Balance zwischen Deinen Alltagspflichten und Deiner Freizeitgestaltung zu finden. Vergiss dabei die Liebe nicht. Auch wenn Du jemanden magst und ihm vertraust, ist es nicht sicher, dass es umgekehrt genauso ist. Frage nach, bevor Du Pläne machst. In den Armen Deines Schatzes fühlst Du Dich rundum geborgen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir eine Kleinigkeit – das ist Balsam für Deine Seele. Lasse Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven. Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Dein Rücken ist sehr verspannt, was Kopfschmerzen verursachen kann.

Beruf und Finanzen

Deine Vorstellungen und die Deines Partners bzw. Deiner Partnerin gehen ziemlich auseinander. Doch mit etwas Diplomatie findest Du schnell einen Kompromiss. Zu Deinen analytischen Strukturen kommt auch eine ordentliche Portion Ehrgeiz, Begonnenes zu beenden. Du lehnst Experimente ab – das ist klug. Du gibst nicht auf, ehe Du andere nicht für Dich gewonnen hast. Jetzt arbeitest Du erfolgreich mit Gleichgesinnten zusammen.