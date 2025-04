Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 21.4. bis 27.4.2025

Liebe und Partnerschaft

Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht übertreiben. Überprüfe die Lage und strebe Veränderungen an. Deine Umgebung macht Dich mit der Welt der Fantasie und feinen Gefühle vertraut. Diese sanfte Energie wird Dich als Gefühlsmensch stark ansprechen. Du bist in den nächsten Tagen ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren. Wenn jemand Dich nicht leiden kann, ist das noch lange kein Grund, am Boden zerstört zu sein. Du kannst nicht auf alle anziehend wirken.

Gesundheit und Fitness

Mache jetzt nicht zu viel, sondern gönne Dir zwischenzeitlich noch viel Ruhe. Richtig lospowern kannst Du erst später. Stärke Dich zwischendurch mit einem Spaziergang. Das klärt Deine Gedanken und kann auch Stress abbauen, der sich angestaut hat. Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und macht Dich krank. Du hast ein Energiehoch und darfst Dir alles zumuten.

Beruf und Finanzen

Es fehlt etwas an Kraft. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Es wird besser. Du hast eine vielversprechende Zeit vor Dir, wenn Du Dir Deine gute Stimmung zunutze machst. Man erwartet Deinen aktiven Einsatz! Keine Panik, wenn Termine platzen oder immer wieder etwas dazwischenkommt. Es ändert sich nichts, wenn Du jetzt auch noch nervös wirst. Immerhin hast Du eine gehörige Portion Glück bei Deinen Unternehmungen. Lasse Dich jetzt also nicht mehr abhalten, setze Dein Vorhaben um.