Jahreshoroskop 2025 Löwe: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Beruflich sollte sie schon zu Beginn des Jahres an ihrer Karriere arbeiten und im Frühjahr eine Auszeit nehmen, um neue Kraft zu tanken. Diese Energie kann sie später in finanziellen Erfolg umsetzen, besonders im Oktober, wenn Immobiliengeschäfte lukrativ werden. Das Jahr ist für sie von Herausforderungen und Chancen geprägt.

Diese starke Persönlichkeit lässt sich nicht unterkriegen. Kraftvoll geht die Löwe-Frau durch das Jahr, Einschränkungen steckt sie gut weg. Man erwartet Flexibilität von ihr. Probleme müssen gelöst werden und Veränderungen sind nicht ganz einfach hinzunehmen, was auch ihr Kräfte raubt. Im Frühjahr sehnt sie sich nach einer Auszeit, nach Ruhe und Stille, und diese sollte sie sich nehmen. Sportliche Aktivitäten tun ihr im Sommer gut. Sie sollte regelmäßige Bewegung in den Alltag integrieren und auf eine ausgewogene Ernährung achten. Im Herbst fühlt sich die Löwe-Frau vital und erntet die Früchte ihres Einsatzes, und kann das Jahr in guter Verfassung abschließen.

Ein Jupiter-Sextil begleitet die Löwe-Frau im ersten Halbjahr. Dadurch lässt sich einiges bewegen. Es lohnt sich, schon zu Beginn des Jahres an der Karriereleiter zu feilen. Monat für Monat zeigen sich neue Gelegenheiten, die sie erfolgreich umsetzen kann. Im Frühjahr wäre es angebracht, sich einmal nur mit sich selbst zu beschäftigen und sich eine Auszeit zu nehmen. Damit tankt die Löwe-Frau Kraft und Energie, die sie anschließend in klingende Münzen umsetzen kann. Finanzen und Immobiliengeschäfte erweisen sich im Oktober als lukrativ. Beruflich ist das Jahr allgemein von großen Herausforderungen und Chancen geprägt.

Es wird ein gemischtes Jahr, aber Sinnlichkeit und Ausstrahlung der Löwe-Dame werden nicht zu übersehen sein. Glücksphasen mit Jupiter öffnen ihr die Türen, und die Sinnlichkeit der Venus macht sie unwiderstehlich. Sie fühlt sich gut und gestärkt in ihrem Tun. Sie wird nicht nur nehmen, sondern auch viel geben. Februar und März eignen sich gut, um auf Eroberungsfeldzug zu gehen. Im Wonnemonat Mai steht Venus im Widder, was der Erotik mit Marsenergien richtig Power verleiht. Leichtigkeit lässt die Löwin im Sommer strahlen, und im September zeigt sie sich sinnlich und romantisch. Venus erobert ihre Persönlichkeit.

Ihre Launen und ihre störrische Art schwächen sie. Oft wirkt sie herablassend. Sie kann sich nicht unterordnen und präsentiert sich zu gerne als Luxusgeschöpf. Ihr pompöses Gehabe schreckt andere ab. Läuft etwas nicht nach ihren Vorstellungen, muss man mit ihrem unkontrollierten Zorn rechnen. Die Löwe-Dame möchte leben und wird keine Rücksicht nehmen, um ihren Willen in die Tat umzusetzen. Von Haus aus hat sie das Gefühl, die ganze Welt müsse ihr zu Füßen liegen. Obwohl sie die Zusammenarbeit im Team schätzt, wird sie sich nicht auf die untere Stufe stellen lassen. Für ihre Leistungen will sie gelobt werden, denn sie lebt von Achtung und Anerkennung ihrer Persönlichkeit.

Liebe, Flirt, Partnerschaft:

Die Großzügigkeit des Löwen kennt in diesem Jahr keine Grenzen. Er liebt und fühlt sich geliebt und möchte das Leben in vollen Zügen genießen. Verliebt startet er in das neue Jahr; Singles werden ab Mai nicht mehr allein sein. Im Juni sollte er sich auf eine Flaute einstellen und sich zurücknehmen. Dafür erweist er sich im restlichen Sommer als wahrer Schmusekater. Mit Leichtigkeit erobert der Löwe-Mann und zeigt sich von seiner charmantesten Seite. So richtig zur Sache geht es ab Ende August: Venus tritt in sein Tierkreiszeichen. Jetzt hat er die erotische Ausstrahlung auf seiner Seite. Da bleibt niemand mehr allein. Auch feste Paare finden sich jetzt neu.

Erfolg und Finanzen:

In diesem Jahr kann dem Löwen viel gelingen. Er wird immer wieder aufgefordert, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und genau das ist der Schlüssel, um am Ende Erfolge verbuchen zu können. Bereits im April erhält er dazu die Aufforderung. Im Sommer entspannt sich die Lage etwas. Er bekommt einen sicheren Überblick, geht alles mit Leichtigkeit an und fühlt sich in seinem Tun gestärkt. Der Herbst zeigt ihm, dass er auf dem richtigen Weg ist. Jetzt kann er Veränderungen wagen. Die Bilanzen zeigen, dass es aufwärts geht, und kleine Stolpersteine lassen sich wegstecken. Seine Kämpfernatur lässt ihn über den Dingen stehen.

Gesundheit und Fitness:

Der Löwe-Mann neigt dazu, sich zu viel aufzuhalsen. Er sollte auf seinen Kräftehaushalt achten, damit Herz und Kreislauf nicht überfordert werden. Deshalb ist es für ihn wichtig, sich immer wieder zurückzunehmen. Struktur wäre hilfreich: arbeiten, den Körper sportlich fordern und sich in der Natur entspannen. Wenn ihm das gelingt, steht der Löwe auf der sicheren Seite. Leider nimmt er sich dafür nicht wirklich oft die Zeit. Wenn er es zu Beginn des Jahres bereits einrichtet, kann es aber gelingen. Sportliche Aktivitäten und gesunde Ernährung verleihen ihm eine wunderbare Ausstrahlung. Damit kommt er gut an und das tut ihm gut.