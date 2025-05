Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 5.5. bis 11.5.2025

Ein Blick in die nächste Horoskop -Woche hält so einige Überraschungen in der Liebe und im Beruf bereit. Nutze das Wochenhoroskop für Löwe vom 5.5. bis 11.5.2025, um zu erfahren, welchen Einfluss die Sterne auf Dein Glück haben.

Liebe und Partnerschaft

Du erlebst Tage erhöhten Verlangens nach Liebe und Genuss. Alte Beziehungen werden aufgefrischt und Störungen werden sich normalisieren. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer recht hat, sondern es kommt darauf an, die Gemeinsamkeiten herauszufinden. Seit langem unterdrückte Spannungen in Deiner Gefühlswelt können explosiv zutage kommen. Das ist gut so, denn Gewitter reinigen die Luft. Irgendwie hast Du gefühlsmäßig keinen richtigen Zugang zu anderen Menschen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform. Gehe aus, feiere, aber vermeide zu viele Genussgifte. Lasse Dich nicht von Menschen verführen, die trinkfester sind als Du. Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Du musst Dich einmal etwas mehr entlasten und für Ruhe und Ausgleich sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist.

Beruf und Finanzen

Schraube Deinen ungestümen Unternehmungsgeist etwas zurück. Was Dir zufällt, musst Du auch für schlechte Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Du durchlebst eine Zeit der Förderung. Jemand verleitet Dich dazu, etwas utopisch und unrealistisch zu denken. Achte darauf, Dich nicht zu sehr in eine Fantasiewelt zu begeben. Du neigst dazu, Dich viel zu schnell aufzuregen und Dich dann in Deinen Ärger hineinzusteigern. Bleibe freundlich und ausgeglichen.