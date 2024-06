Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 10.6. bis 16.6.2024

Du bist stark wie ein Löwe! Doch in der nächsten Horoskop -Woche solltest Du Dir Deine Kräfte gut einteilen, dann wirst Du alles ohne große Probleme meistern. Blicke jetzt in Dein kostenloses Wochenhoroskop für Löwe vom 10.6. bis 16.6.2024 und erfahre mehr zum Thema Liebe, Gesundheit und Finanzen.

Liebe und Partnerschaft

Wer Dich jetzt fasziniert, schlüpft nicht nur in Dein Bett, sondern erobert auch Dein Herz. Du kannst Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin sehr gefühlvoll begegnen. Singles haben die freie Wahl! Aber bitte nicht zu wählerisch sein. So wie Du Dir die Liebe vorstellst, kann es keine Erfüllung geben.

Gesundheit und Fitness

Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, z. B. mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Das Universum liefert viel Kraft. Ideal, um sich im Fitnessstudio richtig auszutoben. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit. Zurzeit bist Du gut drauf und sehr belastbar.

Beruf und Finanzen

Durch Deinen Fleiß und Deine Zuverlässigkeit wirst Du beruflich ein ganzes Stück nach vorne kommen. Man wird auf Dich aufmerksam. Die verschiedensten Ansichten lassen sich aufeinander abstimmen. Du strahlst Power, Mut und Entschlossenheit aus, das bringt Erfolg. Du hast zwar tolle Ideen, aber wenig Lust, intensiv dafür zu arbeiten.