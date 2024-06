Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 1.7. bis 7.7.2024

Liebe und Partnerschaft

Paare erleben gemeinsam viele leidenschaftliche Momente. Sinnliche Stunden und Hochstimmung auf der ganzen Liebeslinie. Halte im Gespräch eine klare Linie ein! Du kannst alles zum Ausdruck bringen, musst aber darauf achten, Dich nicht im Ton zu vergreifen. Man wird Dich heute zu einer Entscheidung drängen, die Dir nicht leicht fällt. Dein Herzensmensch wird Dir ein Zugeständnis abverlangen.

Gesundheit und Fitness

Du bist im Augenblick geistig stark beansprucht. Deshalb solltest Du aber Deinen Körper und Deine Gesundheit nicht vernachlässigen. Du bist sportlich nichts mehr gewöhnt, deshalb bekommst Du Muskelkater. Lasse Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven. Du solltest nichts überstürzen und Dein Herz ein wenig entlasten.

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, und alles, was Du schon seit Langem aufgeschoben hast, kannst Du jetzt erfolgreich erledigen. Jetzt geht es richtig rund, Überstunden können anfallen. Du steckst bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für künftige Projekte. Wenn Du beruflich etwas lockerer und nicht so ehrgeizig vorgehen würdest, wärst Du schon weiter. Wer zu verbissen handelt, hat nicht unbedingt Erfolg.