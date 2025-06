Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 23.6. bis 29.6.2025

Liebe und Partnerschaft

Du kannst zurzeit Deine Gefühle sehr gut hinüberbringen. Vielleicht bist Du besonders eifersüchtig und schränkst die Freiheit anderer ein. In der nächsten Zeit erlebst Du einige positive Überraschungen. Wenn Du Deine eingetretenen Pfade verlässt, wirst Du belohnt. Du verstehst Dich einfach blendend mit Deinem Lieblingsmenschen und erlebst eine traumhafte Zeit.

Gesundheit und Fitness

Körperlich solltest Du Dich unbedingt schonen. Geistig anspruchsvolle Arbeiten hingegen gelingen Dir sehr gut. Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch. Viel Power und gute Nerven sind Deine Stärken. Wenn Du anderen hilfst, solltest Du dabei Dich selbst nicht vergessen.

Beruf und Finanzen

Mit klaren Zielvorstellungen verschaffst Du Dir am Arbeitsplatz Respekt. Das Liebesbarometer schlägt zwar im Moment nicht so hoch und Ihr habt beide wenig Zeit füreinander. Trotzdem versteht Ihr Euch sehr gut. Sehr motiviert und diszipliniert bist Du in der nächsten Zeit auf Erfolg getrimmt. Teamwork heißt in beruflicher Hinsicht das Zauberwort. Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn Du gut mit anderen zusammenarbeitest.