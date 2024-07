Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 29.7. bis 4.8.2024

Als richtiger Löwe bist Du leidenschaftlich und risikofreudig. Doch was bedeuten diese Eigenschaften in der nächsten Horoskop-Woche für Dich? Hier erfährst Du alles in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 29.7. bis 4.8.2024 zu Liebe, Beruf und Gesundheit.