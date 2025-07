Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 7.7. bis 13.7.2025

Liebe und Partnerschaft



Du zeigst viel Humor und Esprit, auch in Deinem Liebesleben. Jetzt ist die Zeit für angenehme Empfindungen: Harmonie, stille Freude und Intimität. Genieße die Verbundenheit mit lieben Menschen. Eine SMS reicht Dir nicht, Du vermisst den Klang der Stimme eines geliebten Menschen. Nimm den Hörer in die Hand und rufe an! Werde aktiv und öffne dem Glück die Tür! Mit dem Liebesplaneten an Deiner Seite kann kaum etwas schiefgehen.

Gesundheit und Fitness

Deinem Körper würde etwas Schonung guttun. Finde die richtige Balance zwischen Bewegung und Ruhe. Der Winterspeck macht Dir immer noch zu schaffen, jetzt wird es Zeit, etwas zu ändern. Im Moment bist Du schnell überfordert. Verausgabe Dich nicht ständig. Bewegung tut Dir gut, danach wirst Du Dich gleich viel wohler fühlen.

Beruf und Finanzen

Dir fehlt es gerade an Entscheidungskraft. Auch der Draht zum Chef war schon besser. Lasse Dich davon nicht entmutigen, bleibe auf Kurs. Du wünschst Dir eine Welt, in der alles geplant und abgesprochen ist. Deshalb wirken unvorhergesehene Dinge oft bedrohlich auf Dich. Gib im Job nicht so leicht die Zügel aus der Hand. Traue Dir endlich mehr zu, Du kannst das! Du hast ein echtes Talent dafür, kniffelige Aufgaben zur Zufriedenheit anderer zu lösen.