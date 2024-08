Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 2.9. bis 8.9.2024

Das Schicksal liegt in Deinen Händen. Finde hier wichtige Tipps für das Sternzeichen Löwe zu den Themen Liebe, Gesundheit und Beruf:

Liebe und Partnerschaft

Mache Deinem Partner oder Deiner Partnerin klar, dass Du Deine Freiräume brauchst. Wähle dabei einmal andere Worte, dann wird man Dich verstehen. Du hast im Moment kein glückliches Händchen, was die Liebe betrifft. Doch diese Zeiten kommen auch wieder. Mache Dir keine Sorgen. Dein innerliches Glücksgefühl stärkt Deine Ausstrahlung, Du kommst gut an! Du weißt zwar, wohin Dein Herz gehört, trotzdem flirtest Du immer wieder drauflos. Was suchst Du eigentlich?

Gesundheit und Fitness

Sport löst Deine Spannungen. Tausche Deinen Schreibtisch gegen das Fitnesscenter und gib Deinem Körper das, wonach er sich schon lange sehnt. Probleme mit den Gelenken? Stelle Deine Ernährung um! Optimismus stärkt das Immunsystem. Der heutige Tag kann für empfindliche Menschen recht anstrengend sein. Du darfst Dich nicht übernehmen. Teile Deine Kräfte sorgfältig ein.

Beruf und Finanzen

Wie lange willst Du noch auf eine Bestätigung warten? In der nächsten Zeit meisterst Du Deine Arbeit spielend. Eine Niederlage wird Dich nicht aus der Bahn werfen. Erfolg und Misserfolg sind relativ. Aus beiden kann man lernen und es erneut versuchen. Nur Nüchternheit, Konzentration und Ausdauer bringen Dich jetzt weiter.