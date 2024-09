Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 9.9. bis 15.9.2024

Dieses lebensfrohe und charakterstarke Sternzeichen findet im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 9.9. bis 15.9.2024 persönliche Botschaften der Sterne. Schaue also gleich rein in die nächste Horoskop -Woche, um Dich für die Zukunft inspirieren zu lassen.

Liebe und Partnerschaft

Bei Deinem Verhalten musst Du Dich nicht wundern, wenn Dein Partner oder Deine Partnerin gekränkt ist. Es besteht die Gefahr, einen neuen Flirt durch die rosarote Brille zu betrachten. Eine große Liebes-Enttäuschung droht, wenn Du jemanden zu sehr idealisiert hast. Gehe also immer mit offenen Sinnen durch das Leben.

Gesundheit und Fitness

Körperlich bist Du gut in Form. Kräftig und vital, was willst Du noch mehr, so lässt es sich gut leben. Vergeude Deine Energie nicht. Deine Vitalität und Lebenskraft bekommen zwar einen ganz gehörigen Schub, leider wird das aber nicht von langer Dauer sein. Der Energieschub lässt Dich zwar erst einmal richtig aufatmen, sollte Dich aber nicht übermütig werden lassen.

Beruf und Finanzen

Du bist diplomatisch, hilfsbereit und überall beliebt. Deine Leistungen werden hoch eingeschätzt und Du wirkst auf andere sehr überzeugend. In der nächsten Zeit meisterst Du Deine Arbeit spielend. Du solltest Dich jetzt nicht in allzu vielen Kleinigkeiten verzetteln. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du, was getan werden muss. Du hast immer wieder den Eindruck, nur von Widersachern umgeben zu sein. Vielleicht bist Du es aber, vor dem man sich fürchten muss.