Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 16.9. bis 22.9.2024

Wer auf das Wochenhoroskop für Löwe vom 16.9. bis 22.9.2024 vertraut, kann von den Weissagungen der Sterne und Planeten profitieren. Denn für die nächste Horoskop -Woche verraten die Himmelskörper ganz konkret, was zu tun ist, wenn Mann und Frau im Sternzeichen Löwe das Schicksal in die Hand nehmen möchten.

Liebe und Partnerschaft

Mache heute ruhig größere Pläne für die Zukunft, denn all Deine Probleme sind wie weggeblasen. Du bist kreativ und inspiriert wie nie. Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit. Auf eine solche Stimmung legst auch Du sehr großen Wert. Du bist so super gut drauf, lasse Dich jetzt in der Liebe richtig fallen. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein, Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind.

Gesundheit und Fitness

Du bist guter Dinge und voller Zuversicht. Darum fällt Dir manches leichter als sonst. Du lebst bewusster und wirkst anregend und motivierend. Du stehst sehr stark unter Druck. Vielleicht kannst Du Dir ein paar Tage freinehmen und einen kleinen Urlaub machen, es würde Dir guttun. Noch kannst Du nicht so, wie Du willst, teile Deine Kräfte besser ein. Bewegung steht auf dem Programm, und dies eventuell mehr, als Dir lieb ist. Lasse Dich nicht von launischen Stimmungen leiten.

Beruf und Finanzen

Geschickt nimmst Du Einfluss auf die Gedanken anderer. Du erfasst schwierige Sachverhalte schnell und setzt sie positiv um. Du leidest unter Stresserscheinungen. Das kommt davon, weil Du Dir zu viele Verpflichtungen aufhalst. Denke daran, es geht auch ohne Dich. Du hast Dich viel zu sehr auf einen Punkt fixiert. Dadurch verlierst Du den globalen Überblick und es entgehen Dir einige Chancen. Lasse die Arbeit liegen und gib Deinem Urlaubsfeeling nach.