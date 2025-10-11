Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

Eros sorgt für knisternde Stimmung. Was die Liebe in der Zukunft sonst noch bringt, verrät das Wochenhoroskop für Löwe vom 13.10. bis 19.10.2025. In der nächsten Horoskop -Woche sind große Gefühle im Anmarsch.

Liebe und Partnerschaft

Jemand braucht Deine Hilfe und Deinen Rat, sei offen für alles. Du brauchst eindeutige Liebesbeweise, genießt Kuscheln und Streicheleinheiten. Ein Spiel ist nur dann interessant, wenn die Gegner annähernd gleichwertig sind. Verzichte deshalb auf einen leichten Sieg. Wenn Du Deinen Bedürfnissen kein Gehör schenkst, wird sich Deine Unzufriedenheit immer mehr steigern. Sorge für Anregung und Abwechslung.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich rundum wohl und zufrieden, pflege diese Situation. Du hältst Deine starken Gefühle zu sehr unter Verschluss, das erdrückt Dich. Mache regelmäßige Entspannungspausen. Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen.

Beruf und Finanzen

Sehr motiviert und diszipliniert bist Du in der nächsten Zeit auf Erfolg getrimmt. Starte einen Höhenflug. Die Chancen auf mehr Macht und Einfluss im gesellschaftlichen wie politischen Leben stehen günstig. Im beruflichen Bereich hast Du die Nase ganz vorn. Du kannst unverhofft gewinnbringende Kontakte schließen, die Dich weiterbringen werden. Neue Herausforderungen sind gerade recht, so kannst Du Dich unter Beweis stellen.