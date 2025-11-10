Wochenhoroskop Löwe: So wird die aktuelle Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Die Sterne, Sonnen- und Mondenergien erleuchten Löwe-Mann und Löwe-Frau in der aktuellen Horoskop -Woche das Herz, um sie erkennen zu lassen, dass sie eine große Portion Optimismus zur Verfügung haben. Welche Offenbarungen das Universum noch für Dich bereithält, findest Du im Wochenhoroskop für Löwe vom 10.11. bis 16.11.2025 heraus.

Gestatte Dir mehr Einblicke in die Zukunft von Löwe :

Liebe und Partnerschaft



Deine Eigenständigkeit verunsichert Deinen Schatz, macht ihn aber gleichzeitig stolz. Für ihn wirkst Du zwar widersprüchlich, aber auch extrem reizvoll. Deine Liebe steht vor einer Bewährungsprobe, Gefühlsbande drohen zu zerreißen. Pflege Deine Partnerschaft und achte darauf, Wünsche von den Augen abzulesen.

Gesundheit und Fitness

Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten Dich und Deinen Alltag. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Momentan bist Du etwas überfordert, also verausgabe Dich nicht ständig. Gehe in die Natur und laufe Deine negativen Gedanken einfach weg.

Beruf und Finanzen

Eine Verzögerung sorgt gerade für Zeitdruck, aber bleibe gelassen. Sei geschickt und orientiere Dich an erfolgreichen Vorbildern. Wenn Du diesen Weg weitergehst, kommst Du erfolgreich ans Ziel. Versuche außerdem, Deinen Kollegen zu vermitteln, was in Dir vorgeht - sonst entstehen leicht Missverständnisse.