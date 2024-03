Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 1.4. bis 7.4.2024

Liebe und Partnerschaft

Manchmal weißt Du fast zu gut, was richtig und falsch ist. Halte weiterhin an Deinen Ansichten fest, denn bisher lief alles super. Super für neue Kontakte. Deine Flirtfavoriten stehen bereits in den Startlöchern. Eine ideale Zeit für Liebeserklärungen! Wenn Dich jemand an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gib besser zu, es vergessen zu haben, denn Lügen haben kurze Beine. Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben.

Gesundheit und Fitness

Menschlich enttäuscht verspürst Du unangenehme Nachwirkungen. Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, zum Beispiel mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Gönne Dir einen faulen Tag, um Dich zu regenerieren. Niemandem wird etwas geschenkt. Du willst einen schönen, gesunden Körper? Dann raus in den Wald und joggen. Dein Ehrgeiz hilft Dir.

Beruf und Finanzen

Du gehst mit voller Power an eine komplizierte Aufgabe heran. Der Chef bemerkt es und wird Dir ein Angebot machen. Es wäre wichtig, sich im Job flexibler auf andere Möglichkeiten einzustellen. Dein Arbeitsberg lässt sich am besten in Teamarbeit abtragen. Du musst im Kollegenkreis mit Vorwürfen rechnen, allerdings auch nicht ganz unbegründet. Ein klärendes Gespräch wird Unstimmigkeiten beseitigen.