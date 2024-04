Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 22.4. bis 28.4.2024

In manchen Lebensbereichen benötigen Frau und Mann im Sternzeichen Schütze vielleicht kosmische Hilfe von den Himmelskörpern, um in der neuen Horoskop Woche die richtigen Lebensentscheidungen treffen zu können. Wage Dich auf den Pfad der Sterne und erfahre im aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 22.4. bis 28.4.2024, was es zu Liebe, Geld und Beruf zu sagen gibt.