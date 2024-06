Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 10.6. bis 16.6.2024

Überdenke voreilige Worte, das hat auch geschäftliche Konsequenzen! Das aktuelle Wochenhoroskop für Schütze vom 10.6. bis 16.6.2024: verrät Dir, wie Du in der neuen Horoskop Woche doch noch auf einen Erfolg zusteuern kannst.

Liebe und Partnerschaft

Du gibst und erhältst Gefühle der Geborgenheit und Zärtlichkeit. Keine Sorge, Du erreichst Dein Ziel, aber musst Du Tag und Nacht daran denken? Sei doch nicht so verkrampft, habe lieber mehr Vertrauen! Dein Schatz hat ein Anliegen und rechnet fest mit Deinem Beistand, höre ihm zu! Dein Liebesplanet winkt und Du hast große Chancen, dass Dir in den nächsten Tagen der Traumpartner oder die Traumpartnerin ins Netz geht.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich wirkst Du ausgeglichen, nutze die Zeit für Saunagänge. Tue etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Eine Zeit unbeschwerter Freude und Erholung bricht für Dich an, denn Du kannst Dich von lästigen Pflichten und unnützen Skrupeln freimachen.

Beruf und Finanzen

Jegliche Hindernisse, die sich Dir in den Weg stellen, sind vorübergehender Natur. Du zeigst Dich redegewandt und geschäftstüchtig. Man schätzt diese Fähigkeiten. Du fühlst Dich super vital und bist auf dem besten Weg, eine zündende Idee in die Tat umzusetzen. Habe Mut und starte durch! Wenn Du so weiter machst, sind berufliche Kollisionen vorprogrammiert.