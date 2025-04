Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 14.4. bis 20.4.2025

Du suchst kosmischen Rat für Dein Sternzeichen Schütze? In den anderen Horoskop-Rubriken wirst Du fündig:

Liebe und Partnerschaft

Die hohen Ansprüche von Deinem Schatz belasten Dich. Schon lange kommst Du zu kurz. Luftsprünge im Liebesleben, dank einer glücklichen Nachricht. Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum Dir Dein Partner oder Deine Partnerin immer wieder ausweicht? Dank der gegenwärtigen Sternenkonstellation erwartet Dich eine liebevolle Zeit.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst ein wenig Abwechslung und solltest der Alltagsroutine entfliehen. Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen"? Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check?

Beruf und Finanzen

Du bestimmst, wo es lang geht, denn wer bezahlt, gibt an! Sorge gezielt dafür, dass alle wissen, was Du tust und wie verlässlich Du bist. Es zahlt sich doppelt aus, wenn Du Dich auf eine Sache voll konzentrierst. Hindernisse am Arbeitsplatz sollten zum Umdenken anregen.