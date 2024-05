Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 20.5. bis 26.5.2024

Die neue Horoskop Woche brodelt vor Leidenschaft. In welchen Lebensbereichen Schütze-Geborene Hindernisse aus dem Weg räumen müssen, verrät das aktuelle Wochenhoroskop für Schütze vom 20.5. bis 26.5.2024.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Deinem Unmut nicht endlich Luft machst, staut er sich auf. Du läufst dann Gefahr, mit sehr großer Heftigkeit zu reagieren. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Tue, woran Du Freude hast und versuche, diese Lebensfreude weiterzugeben. Zum Trübsal blasen besteht im Moment wirklich kein Grund. Lasse Dich nicht hängen, sondern sorge für Abwechslung. Einige schwierige Hindernisse sind genommen. Gönne Dir Ruhe und Erholung und verbringe einige freie Tage an einem ruhigen Ort.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dir selbst viel Gutes tust. Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig. Möglicherweise fühlst Du Dich auf unbestimmbare Art unwohl. Nicht so hetzen, öfter mal bewusst langsam sein. Tue etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann.

Beruf und Finanzen

Dein Chef scheint Dich zu mögen. Verpatze diese tolle Voraussetzung zum Erfolg nicht mit überhöhten Erwartungen und blindem Ehrgeiz. Im Job schlagen sich mehr Kollegen auf Deine Seite als Du denkst. Du solltest trotz Ablenkung Dein Ziel ganz klar vor Augen behalten. Gute Chancen warten, sich beruflich noch weiter fortzubilden. Du bist nicht zu bremsen und absolut auf dem richtigen Weg.