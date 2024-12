Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 23.12. bis 29.12.2024

Das Universum fordert Dich im aktuellen Wochenhoroskop für Schütze vom 23.12. bis 29.12.2024 dazu auf, Verhaltensmuster und Einstellungen in Deinem Leben zu hinterfragen. Auch wenn Ehrgeiz und Abenteuerlust Dich antreiben, auf Dauer geht es nicht gut, mit Vollgas durchs Leben zu rasen. Nutze die Zeit, um über Dich nachzudenken. Die neue Horoskop -Woche hilft Dir dabei herauszufinden, was Du verändern solltest und wie Du Unstimmigkeiten in Deinem Leben beseitigst.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz kann sich dank Deiner Hilfe zu Höchstleistungen steigern. Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern hinausgehen und ihren Charme versprühen. Eine große Portion Leidenschaft hat Dich gepackt. Es wird jetzt so richtig prickelnd. Die Zeit hat sehr viel Gefühl und Romantik zu bieten. Du spürst, dass Du in Deiner Partnerschaft eine Entscheidung treffen musst. Tue es auch!

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Achte darauf, dass Du nicht Deinen Körper und Deine Sinne vernachlässigst. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Es ist an der Zeit, etwas für Deinen Kreislauf zu tun, zum Beispiel mit regelmäßigen Wechselduschen und/oder Saunabesuchen. Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung!

Beruf und Finanzen

Du musst offener und lockerer werden, weil Du Dich sonst selbst immer mehr unter Druck setzt und Du von der Angst verfolgt wirst. Da Du Dein Licht nicht immer unter den Scheffel stellst, ist Dir Lob gewiss. Vieles fällt Dir inzwischen leichter als sonst. Du bist fröhlich, lebst bewusster und wirkst auf Deine Umgebung aufmunternd und ausgleichend. Wenn andere Menschen so vollkommen fremd sind und ganz anders reagieren, als Du das tun würdest, hast Du eine Chance zu lernen!