Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Dezember 2024

Welche Zukunft Dich im Sternzeichen Schütze im Dezember erwartet, erfährst Du jetzt, wenn Du Dir das neue Monatshoroskop Schütze mit seinen Prognosen in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit anschaust.

Ob Du Schütze-Frau oder Schütze-Mann bist - wenn Dich interessiert, was die Sterne Dir Verheißungsvolles im Horoskop über den Monat Dezember zu sagen haben, dann bist Du hier genau richtig. Erfahre jetzt, was die Himmelskörper Dir zu den Themen Liebe, Gesundheit und Beruf mitteilen wollen - im kostenlosen Monatshoroskop für Schütze.

Liebe und Partnerschaft

Du machst genau das Gegenteil von dem, was von Dir erwartet wird. Du willst anders erscheinen, als Du wirklich bist. Mit dem anderen Geschlecht verstehst Du Dich in der nächsten Zeit bestens. Eine neue Liebe kann nur kommen, wenn Du Altes loslässt. Ein wichtiges Gespräch steht auf dem Programm und Du wirst genau wissen, was Du dabei erreichen willst. Bleibe gelassen!

Gesundheit und Fitness

Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag. Deine Akkus könnten aber trotzdem etwas Energie vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut. Bewegung steigert das Wohlbefinden. Aber alles sollte mit Maß und Ziel ausgeführt werden, sonst schadest Du Dir nur. Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Gönne Dir eine kreative Pause und lasse die Seele baumeln.

Beruf und Finanzen

Neue Türen und Tore öffnen sich, wenn die Würfel gefallen sind. Darum überlege immer ganz genau, was Du wirklich willst! Erledige in Ruhe Deine alltäglichen Pflichten und gib Dich mit dem Weg der kleineren Schritte zufrieden. Alles hat seine Zeit. Wenn Du jetzt genug Mut hast, kannst Du einen neuen Gipfel erstürmen, Du musst Dich allerdings sehr dabei anstrengen. Du bist zu unruhig: Reden, Verhandeln, Reisen, Geschäfte, Geselligkeit. Du musst Dich mehr konzentrieren und doppelt so genau sein wie sonst.