Wochenhoroskop Schütze: Deine Horoskop Woche vom 23.6. bis 29.6.2025

Liebe und Partnerschaft

Deine Partnerprobleme lösen sich ganz schnell wieder auf. Du bist empfänglich für Schmeicheleien und Komplimente. Wenn Du jetzt keinen kühlen Kopf behältst, kann es ein böses Erwachen geben. Energische Naturen reagieren unleidlich, dickköpfig und ungerecht. Je nach Deinen Grundzügen solltest Du Dich jetzt mehr zurückhalten. Herzliches und inniges Zusammensein erwartet Dich am Wochenende.

Gesundheit und Fitness

Zwinge Dich zu einer langsameren Gangart, sonst verlierst Du allzu schnell den Boden unter den Füßen. Das würde Dich sehr zurückwerfen. Gesundheitlich kann es zu leichten Kopfschmerzen kommen. Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Regelmäßigkeit heißt das Zauberwort, vor allen Dingen beim Sport.

Beruf und Finanzen

Tue am Arbeitsplatz nicht so, als wärst Du überrascht. Die Folgen waren abzusehen. Wenn andere Menschen so vollkommen fremd sind und so ganz anders reagieren, als Du das tun würdest, hast Du eine Chance zu lernen! Eine heikle Aufgabe solltest Du nur im Team angehen. Du bist in Gemeinschaften aufgefordert, Dich noch mehr einzubringen als bisher, und das mit all Deinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten.