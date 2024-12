Jahreshoroskop 2025 Schütze: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Mit seinen wechselhaften Launen verdirbt der Schütze-Mann anderen oft die gute Laune, doch in diesem Jahr ist Besserung in Sicht. Auch in der Liebe blickt er auf ein hoffnungsvolles Jahr.

Ein Jahr voller Romantik, Liebe und Leidenschaft erwartet die Schütze-Frau. Sie will erobern und mit ihrem Liebreiz überzeugen, doch nicht jeder kommt mit ihrem Überschwang klar. Das Liebesknistern ist im Verlauf des Jahres ein Auf und Ab, das allerdings in einem Liebesregen endet.

Jeder bekommt, was er verdient und diese feurige Dame verdient alles! Auf jeden Fall ist ihr das Glück von Januar bis Juni hold. Das beflügelt ihren Schütze-Instinkt, der erobern und sich zeigen will – und genau das wird sie tun. Zwar kann Saturn ab und zu die Reißleine ziehen, und mit Pluto könnten von anderer Seite Herausforderungen auf sie zukommen, aber das wird sie nicht erschüttern. Sie wird das Parkett der Liebe, Romantik und Sinnlichkeit erobern. Schon im Februar und März knistert es, und im Mai brennt es regelrecht. Das ganze Jahr über bieten sich ihr positive Möglichkeiten, egal ob beruflich, finanziell oder geschäftlich.

Mit einem glücklichen Händchen kann die Schütze-Dame gesundheitlich gut durch das Jahr kommen, doch sie muss auch etwas dafür tun. Ihre starken Energien brauchen ein Ventil: Laufen, Klettern oder sogar Kampfsport wären ideale Ausgleichsformen. Da sie den Austausch mit anderen liebt, sind Gespräche mit Freunden oder ernsthafte Diskussionsrunden eine willkommene Abwechslung. Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, ist nicht immer leicht, aber wichtig. Ruhe und Entspannung findet sie in der Stille und auch in der Spiritualität. Das Jahr bringt immer wieder schöne und erfolgreiche Momente – und das tut ihr gut.

Jupiter macht es der Schütze-Frau im ersten Halbjahr leicht, erfolgreiche Bilanz zu ziehen. Alles, was sie unter Dach und Fach bringen möchte, kann sie in dieser Zeit auch wirklich ins Trockene bringen. Danach werden die Möglichkeiten zwar etwas herausfordernder, aber der Einfluss von Venus hält weiterhin eine schützende Hand über sie. Saturn bringt zwar immer wieder Einschränkungen, aber auch Aufgaben, die es zu meistern gilt. Ihre starke Persönlichkeit ist mutig genug, sich diesen zu stellen. Ihre kreativen Ideen wecken ihren Arbeitsgeist, und das zahlt sich beruflich aus. Auch finanziell kann sie auf ein solides Polster blicken.

Das Jahr ist geprägt von Romantik, Sinnlichkeit, Liebe, Lust und Leidenschaft. Hindernisse überwindet die Schütze-Frau mühelos. Ihren Eroberungsdrang hat sie im Griff, und ihr Liebreiz kommt an, auch wenn sie manchmal anstrengend sein kann. Nicht jeder kommt mit ihrem Auftreten klar, ihr Überschwang lässt so manchen den Kopf schütteln. Die Liebe ist für sie eine Himmelsmacht. Im Februar und März stehen die Chancen gut, im April sind jedoch Spannungen vorprogrammiert. Dafür knistert es im Mai gewaltig. Im August sollte sie einen Liebesurlaub einplanen, und im Oktober bringt der Herbst einen wahren Liebesregen.

Das Venus-Jahr 2025 ist das Jahr der Liebe – und auch für den Schütze-Mann hält es viele zauberhafte Momente bereit. Innigkeit und Sinnlichkeit prägen sein Jahr, stärken seine innere Balance und wecken seine Abenteuerlust. Allerdings können seine Stimmungsschwankungen ihn von Höhen in die Tiefen stürzen, daher ist es wichtig, dass er achtsam mit den Gegebenheiten umgeht. Besonders im ersten Halbjahr stehen Erfolg und positive Möglichkeiten auf seiner Seite. Es heißt also, aktiv zu werden, denn das zweite Halbjahr wird herausfordernder. Venus bleibt jedoch stets an seiner Seite und ebnet ihm immer wieder den Weg zum Erfolg.

Ruhig Blut bewahren, nicht zu viel erwarten und sich nicht auf leichtsinnige Sportarten einlassen – so bleibt der Schütze körperlich fit. Bereits zu Jahresbeginn kann er seinem Bewegungsdrang nachgeben. Seine Unternehmungslust ist groß. Im Mai und Juni versüßen ihm Reisefreuden das Leben, ob allein oder in Gesellschaft. Dabei möchte er auch seinen Geist fordern. Sein Kreislauf bleibt stabil, wenn er die richtige Balance im Leben findet. Spätestens im September kehrt seine verbrauchte Energie zurück – er könnte Bäume ausreißen. Dabei sollte er jedoch auf mögliche Gefahren achten, um gesund und zufrieden durchs Jahr zu kommen.

Der Schütze-Mann ist von wechselhaften Stimmungen geprägt, was anderen oft die gute Laune verdirbt. Wenn er also die Liebesleiter erklimmen möchte, muss er lernen, sich endlich besser in den Griff zu bekommen. Im Jahr 2025 stehen seine Chancen aber gut, dies zu erreichen. Das Glück ist auf seiner Seite, und Venus, die Göttin der Liebe, führt ihn immer wieder in das Reich der sinnlichen Möglichkeiten. Bereits im Februar und März zeichnen sich erste Liebesfreuden ab, und der Wonnemonat Mai macht seinem Namen schließlich alle Ehre. Im August und September kann ein Urlaubsflirt die Stimmung des Schützen zusätzlich heben.

Was ihn stark macht:

Sein kritischer Geist macht den Schütze-Mann stark. Er glänzt durch Schlagfertigkeit und ein selbstsicheres Auftreten, das nie aufdringlich wirkt und von anderen durchaus als angenehm empfunden wird. Hat er aufgrund seines überschäumenden Temperaments mal jemanden beleidigt, reicht er in ehrlicher Absicht zur Versöhnung die Hand. Er zeigt sich als heiterer, freundlicher Zeitgenosse, dem man gerne seine Sorgen anvertraut und auf dessen Hilfsbereitschaft man zählen kann. "Leben und leben lassen" ist seine Devise. Offen und neugierig toleriert er auch die Ansichten anderer, selbst wenn er sie manchmal nicht nachvollziehen kann. Sein Wissensdurst ist kaum zu stillen.

Was ihn schwach macht:

Seine Wutausbrüche machen den Schützen schwach. Mit seinem impulsiven Auftreten eckt er an. Immer wieder sucht er das Abenteuer, geht Risiken ein und überfordert sich dabei selbst. Stets strebt er nach Unabhängigkeit und will bei sich etwas verändern, kommt jedoch am Ende auf keinen grünen Zweig. Er handelt instinktiv und verzettelt sich dabei. Auch seine direkte Art kommt bei anderen nicht immer gut an. Er handelt unüberlegt, will sich seine Wünsche schnell erfüllen und geht dabei verschwenderisch vor. Er stellt sich selbst in den Mittelpunkt und versteckt sich hinter einer Fassade. Weil er auf vielen Hochzeiten tanzt, entgeht ihm all das Schöne, das sich um ihn herum bewegt.

Fazit:

Möchte sich der Schütze-Mann 2025 so richtig verlieben, muss er sich dafür ins Zeug legen, doch mit Venus an seiner Seite wird ihm dies erfolgreich gelingen. Auch im Hinblick auf seine Karriere ist Einsatz gefragt! Doch wenn er sich nicht verzettelt, bieten sich ihm lukrative Möglichkeiten. Mit der richtigen Balance bleibt der Schütze-Mann im kommenden Jahr fit. Mit einem reduzierten Risiko in allen Entscheidungen kommt er gut durch das Venus-Jahr.